Футбол

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС
Спорт-Экспресс
27 декабря в 11:57

Воронеж Как стало известно "СЭ", федерация футбола Воронежской области приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова. В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко.
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Александр Валерьевич Дюков
Российский менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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