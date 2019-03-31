Политика
Кто станет лишним: на Украине — первый тур президентских выборовSputnik Эстония 01:50
В воскресенье, 31 марта, на Украине проходит первый тур президентских выборов. Как сообщило РИА Новости, избирательные участки для голосования открылись в 8.00 утра по местному времени (совпадает с эстонским временем) и будут открыты до восьми вечера.
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Театры
Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой
Большинство актеров ярославского Театра драмы имени Волкова выступили в поддержку проекта объединения с Александринским театром, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости.
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Участники акции в поддержку уволенной учительницы из Барнаула поступают правильно, заявила запред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 15:18
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
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Политика
На Украине задержали похитителя кабеля связи с избирательного участка
Подозреваемого в краже кабеля связи, который обеспечивает передачу информации с избирательного участка на президентских выборах на Украине, задержали украинские полицейские.
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Политика
КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде
Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
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Хоккей
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Церемония награждения лауреатов кинопремии "Ника" стартовала в Москве. Церемония проходит в театре "Русская песня".
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Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»
Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро.
Обновлено в 03:30
Экономика
Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля
Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
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Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
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Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено в 03:47
Футбол
Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях
Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon
Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Финансы
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Обновлено в 01:00
Экономика
Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске
Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
В России изменятся правила начисления зарплат
Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено вчера в 11:31
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде
Бой был остановлен в первом раунде после того, как американский спортсмен нокаутировал соперника ударом в челюсть.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
США сообщили об аэродинамической трубе для гиперзвуковых ракет
США откровенно хвастаются аэродинамической трубой, которой нет у России и Китая. Сумма контракта составит $23,2 миллиона.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено вчера в 11:19
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
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Детям их трех ульяновских семей выделят почти 2 млн финансовой помощи
Почти два миллиона рублей будет направлено на оказание финансовой помощи трем семьям из Ульяновска и Димитровграда для лечения детей.
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Политика
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В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
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Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Политика
Двести пять лет назад русские войска вошли в Париж
31 марта 1814 года русские войска вступили в Париж во главе с императором Александром I. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.
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Происшествия
Два человека погибли в машине на Камчатке во время пурги
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