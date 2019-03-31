Кто станет лишним: на Украине — первый тур президентских выборовSputnik Эстония 01:50

В воскресенье, 31 марта, на Украине проходит первый тур президентских выборов. Как сообщило РИА Новости, избирательные участки для голосования открылись в 8.00 утра по местному времени (совпадает с эстонским временем) и будут открыты до восьми вечера.

Кто станет лишним: на Украине — первый тур президентских выборов

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