Украина ввела новые санкции против РоссииРИА Новости 11:29

с чего всё началось

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования в официальной прессе.

Наука Названа смертельная опасность горячего чая и кофе Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.

Гаджеты Alienware пока не собирается выпускать игровые смартфоны Во время своего интервью соучредитель Alienware Фрэнк Азор (Frank Azor) заявил, что компания не собирается выходить на этот рынок по примеру Razer.

Футбол Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

Происшествия Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.

Общество Продолжительность жизни в России превысила 73 года Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Спорт Елена Аникина избрана на пост президента Федерации бобслея России Аникина стала исполняющей обязанности главы федерации 22 января после ухода с поста президента Александра Зубкова, ранее дисквалифицированного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Спорт Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.

Футбол Икер Касильяс продлил контракт с «Порту» Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.

Экономика Акции BMW обвалились на фоне заявлений финдиректора Акции немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) упали сегодня на 5% в ходе торгов на Франкфуртской фондовой бирже, реагируя на негативные прогнозы от руководства компании.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Общество Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

Общество Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.

Происшествия Франция предъявила Керимову новые обвинения Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.

Хоккей Игроки НХЛ выбрали самого стильного и хоккеиста с лучшей прической Игроки НХЛ выбрали лучшего маскота НХЛ. Просто посмотрите Самый лучший бросок в НХЛ у Овечкина.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

Происшествия Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Общество Венедиктов утвержден главредом «Эха Москвы» еще на пять лет «Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" назначил меня главным редактором еще на пять лет»,— рассказал господин Венедиктов.

Происшествия Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома» Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.

Политика Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины "Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.

Футбол Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.

Музыка Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Уолтер Афанасьев — автор хитов Мэрайи Кэри «All I want for christmas is you» и «My all», продюсер бессмертной композиции Селин Дион «My heart will go on», обладатель премии «Грэмми».

Политика Белоусов назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов назвал «полной чушью» слухи о своей причастности к делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Политика Россия отказалась от транзита газа через Украину "Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.