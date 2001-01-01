Общество
Кто поможет законно списать долги?KopOk.ru 02:59
Не выплачивая проценты и не погашая сумму долга вовремя люди вынуждены брать еще один кредит, и еще.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:15, Ашберн
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено в 20:08
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Число пострадавших в Ачинске достигло 10
Обновлено в 20:13
Гаджеты
Nokia TA-1174 оказался обычным кнопочным телефоном
Предположительно, Nokia TA-1174 будет представлен уже в текущем месяце.
Обновлено в 10:24
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Политика
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла во вторник в японском городе Хиросима: ровно 74 года назад американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш".
Обновлено в 20:51
Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Политика
Московский суд заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Осенью 2017 года российский суд заочно арестовал политика и объявил его в международный розыск в связи с обвинением в покушении на убийство.
Обновлено в 08:12
Космос
В Самаре студенты из Китая и Мексики запустят ракету
На базе Самарского национальном исследовательской университете, 46 студентов из Китая и Мексики изучают процессы создания и эксплуатирования космической техники.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты
Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей.
Обновлено в 17:36
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Космос
NASA показало снимки начала слияния двух галактик
Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Музыка
Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» откроется 6 августа
XIV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» состоится в Иркутске с 4 по 13 сентября.
Обновлено в 06:28
Политика
КПРФ попросит председателя ЦИК отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
Решение обратиться к Элле Памфиловой было принято после встречи представителей КПРФ с 45 не зарегистрированными на выборы в Мосгордуму кандидатами.
Обновлено в 20:04
Технологии
ФСБ получит разделегирующие полномочия
Структура службы сможет инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 18:12
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Экология
Активный спад воды на реках Приамурья начнется 7 августа
Обновлено в 06:36
Политика
В МИД России прокомментировали заявление Помпео о принадлежности Крыма
Захарова подчеркнула, что Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео демонстрирует неуважение к результатам демократического волеизъявления крымчан, когда говорит, что необходимо "вернуть Крым Украине".
Обновлено в 01:39
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.
Обновлено в 17:56