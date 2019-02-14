Религия
Кто получит радость от СретенияРоссийская газета вчера в 02:46
В основе праздника - обычное, бытовое событие: на сороковой день после Рождения Иисуса родители Богомладенца Мария и плотник Иосиф приходят в храм. Здесь, в Иерусалимском храме и происходит Встреча, увековеченная в Евангелии от Луки.
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Происшествия
В Москве произошла массовая драка со стрельбой
Обновлено в 01:58
Политика
Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков
Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.
Обновлено вчера в 23:41
Транспорт
Правительство готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД, пишут СМИ
МВД и Минтранс предложили ужесточить санкции за нарушения правил дорожного движения, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:36
Происшествия
Мошенники грабили пенсионеров от имени «прокурора Москвы»
Сотрудники московской полиции совместно с экспертами Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, выявили группу «телефонных» мошенников, которые обманов вымогали деньги у пенсионеров.
Обновлено в 02:29
Политика
Япония может отменить визы для россиян
Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Происшествия
ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области
ФСБ России сообщила о задержании в Астраханской области местной жительницы, являвшейся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для сбора средств террористам.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Актера Ланового не пустили на борт «Победы»
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие
Минобороны ответило на слова продюсера Би-би-си о химатаке в Сирии
Ранее, 14 февраля, продюсер Би-би-си Риам Далати, который отвечает за сюжеты по Сирии, заявил, что видеоролик о последствиях химатаки в госпитале города Дума был постановочным.
Обновлено в 02:15
Технологии
Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в шутливой форме ответила на угрозы советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона относительно "подрыва демократических институтов" в Венесуэле.
Обновлено в 02:32
Культура
Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову
В телешоу "Вечерний Ургант" 14 февраля вышла пародия на видео, в котором Аркадий Дворкович, Александр Ткачев и Наталья Тимакова поют и пританцовывают на борту частного самолета Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".
Обновлено в 01:03
Политика
Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета
Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк
Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Бийске из-за звонков о минировании эвакуировали около 100 учреждений
В результате была проведена эвакуация школ, зданий городской и районной администраций, больниц и торговых центров.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух
Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
В России отзывают из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Росздравнадзор постановил убрать из обращения французский препарат от кашля "Эреспал".
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка
Мама месячной девочки вышла из дома во двор, оставив спящую дочку в кровати.
Обновлено в 01:11
Общество
Во «ВКонтакте» произошёл массовый взлом профилей и сообществ
На страницах пользователей и сообществ «ВКонтакте», включая официальные группы социальной сети, вечером 14 февраля распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
СК нашел недостатки в организации питания в школах Кузбасса
Скандал вокруг организации питания в школах Кузбасса начался в январе.
Обновлено в 01:20
Спорт
Путин получил травму во время тренировки с дзюдоистами
Президент России Владимир Путин повредил палец во время спарринга с дзюдоистами в Сочи.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Директор Усть-Катавского завода рассказал об антикризисных мерах
Как пояснил директор УКВЗ (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева) Артем Бахарев причина в снижении заработной платы в январе у некоторых категории работников кроется в неполной загрузке производственных мощностей предприятия.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Лолита возмущена пенсией в 6 тысяч рублей
Артистка возмущена мизерным, по ее словам, пособием.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям
В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
На Ярославском шоссе в Москве дерево упало на провода
На Ярославском шоссе дерево упало на провода, троллейбусы в сторону центра задерживаются, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Обновлено в 02:02
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» благодаря двум очкам Овечкина
Игра завершилась победой гостей со счетом 5:1, сообщает "Советский спорт". Отметим, что "Сан-Хосе" проиграл впервые за семь последних игр.
Обновлено в 01:41
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Росстат назвал регионы, в которых зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты учителей. Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке.
Обновлено в 02:18