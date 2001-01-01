Экономика

Кто получает доплату к страховой части пенсии?
Аргументы и Факты - Архангельск
03 декабря в 06:30

Специалисты Пенсионного фонда производят такой перерасчёт в беззаявительном порядке с даты, когда пенсионеру исполняется 80 лет. Фиксированная выплата - это гарантированная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии гражданина.
Аргументы и Факты - Архангельск03 декабря в 06:30

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Кто получает доплату к страховой части пенсии?

Аргументы и Факты - Архангельск03 декабря в 06:30

С 1 января сельские пенсионеры будут получать фиксированную доплату

Вести 2202 декабря в 01:06
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Экономика

Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан

Минфин в целом поддерживает идею Центробанка предоставлять заемщикам отсрочку по выплате ипотеки в случае трудных жизненных ситуаций, однако обращает внимание и на возможные издержки такой инициативы.
Обновлено в 07:19
Финансы

Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей

Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 декабря по 14 января 366,1 млрд рублей.
Обновлено в 07:53
Энергетика

Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»

Обновлено в 08:01
Экономика

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Профильные комитеты поддержали документ.
Обновлено в 08:02
Финансы

Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита

Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита.
Обновлено в 07:40
Экономика

Коммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 января

Правительство Москвы утвердило повышение стоимости коммунальных и жилищных услуг с 1 января 2019 года, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Обновлено в 07:59
Экономика

Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году

Крупнейший в мире производитель палладия – «Норникель» (40% мирового производства, 2,78 млн тройских унций в 2017 г.). По прогнозу компании, по итогам 2018 г. дефицит палладия составит 1 млн унций, а в 2019 г. он уже достигнет показателя 1,4 млн унций.
Обновлено в 07:54
Экономика

В «Роскосмосе» рассказали о выявленных Счетной палатой нарушениях

Нарушения, которые выявили аудиторы Счетной палаты в ходе проверки финансовой деятельности «Роскосмоса», относятся к периоду 2014–2016 годов, сообщил журналистам первый заместитель главы госкорпорации Максим Овчинников.
Обновлено в 07:36
Экономика

Госдума поддержала запрет уличных табло с курсами валют

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, запрещающий размещать на улице информационные табло с курсами иностранных валют, передает RNS.
Обновлено в 08:02
Экономика

ЦБ сократил число сотрудников банковского надзора почти в два раза

Центробанк уволил 45% сотрудников банковского надзора в результате централизации данной службы, рассказала «Российской газете» зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 08:01
Экономика

В Кемеровской области появилась территория опережающего развития

Территория опережающего социально-экономического развития "Прокопьевск" создана в Кемеровской области, соответствующий документ правительства РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 07:47
Экономика

Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара

Еврокомиссия призвала активней использовать евро в стратегических секторах экономики, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 08:00
Экономика

Промсвязьбанк подал иск на 2,1 млрд рублей к «О1 Груп Финанс»

Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании "О1 Груп Финанс" (осуществляет финансовые вложения для инвесткомпании O1 Group Бориса Минца), сумма исковых требований - 2,132 млрд рублей, следует из картотеки суда.
Обновлено в 07:48
Энергетика

Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал хорошей двустроннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, прошедшую перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Обновлено в 07:35
Экономика

К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»

МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Обновлено в 07:44
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