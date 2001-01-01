Экономика
Специалисты Пенсионного фонда производят такой перерасчёт в беззаявительном порядке с даты, когда пенсионеру исполняется 80 лет. Фиксированная выплата - это гарантированная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии гражданина.
Аргументы и Факты - Архангельск03 декабря в 06:30
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Экономика
Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан
Минфин в целом поддерживает идею Центробанка предоставлять заемщикам отсрочку по выплате ипотеки в случае трудных жизненных ситуаций, однако обращает внимание и на возможные издержки такой инициативы.
Обновлено в 07:19
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Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 декабря по 14 января 366,1 млрд рублей.
Обновлено в 07:53
Энергетика
Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»
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Экономика
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Обновлено в 08:02
Финансы
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Экономика
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Обновлено в 07:59
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Экономика
В «Роскосмосе» рассказали о выявленных Счетной палатой нарушениях
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Экономика
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Экономика
ЦБ сократил число сотрудников банковского надзора почти в два раза
Центробанк уволил 45% сотрудников банковского надзора в результате централизации данной службы, рассказала «Российской газете» зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 08:01
Экономика
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Обновлено в 07:47
Экономика
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
Еврокомиссия призвала активней использовать евро в стратегических секторах экономики, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 08:00
Экономика
Промсвязьбанк подал иск на 2,1 млрд рублей к «О1 Груп Финанс»
Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании "О1 Груп Финанс" (осуществляет финансовые вложения для инвесткомпании O1 Group Бориса Минца), сумма исковых требований - 2,132 млрд рублей, следует из картотеки суда.
Обновлено в 07:48
Энергетика
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
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Обновлено в 07:35
Экономика
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МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Обновлено в 07:44