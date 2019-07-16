Пять лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом произошло крушение самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал плановый полёт по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур (рейс МН-17).

Кто ответит за крушение «Боинга» над Донбассом

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