Политика
Кто ответит за крушение «Боинга» над ДонбассомПарламентская газета вчера в 23:30
Пять лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом произошло крушение самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал плановый полёт по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур (рейс МН-17).
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Армия и оружие
Евкуров провел первую рабочую поездку в качестве замминистра обороны
Заместитель министра обороны России, бывший глава Ингушетии, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сегодня совершил первую в новой должности рабочую поездку в войска.
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Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.
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Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
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Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
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Музыка
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В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
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Кино
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Суд продлил арест 6 украинским морякам
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Обновлено в 06:11
Космос
Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной
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Мама Марины Африкантовой откровенно высмеяла свадьбу дочери
Несмотря на все трудности, Африкантова и Капаклы сыграли свадьбу в запланированный день. Но торжество прошло скромно и без гостей.
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