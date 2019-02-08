Экономика
Кто и что мешает Туркменистану стать страной «всеобщего благоденствия»Газета.Ru 15:07
Несмотря на огромные запасы газа и ударные показатели по приросту ВВП, страна десятилетия находится в глубоком кризисе, считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия
СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром
Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Происшествия
Борт МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей
Спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем иракской столицы.
Обновлено в 13:07
Общество
В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
Причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля является изменение климата – сокращение площади льдов - и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, сообщил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»
В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Падение метеорита в Венесуэле сняли на видео
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле.
Обновлено в 10:51
Футбол
Головин получил травму в матче за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Музыка
Украину на Евровидении может представить россиянка
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилась видеозапись ракетной атаки на советский средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад
В Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад.
Обновлено в 14:38
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок
Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек
Обновлено в 12:36
Кино
«Фаворитка» получила премию BAFTA как лучший британский фильм
Картина "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса стала лучшим британским фильмом по версии премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Обновлено в 14:43
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Политика
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Reebok раскритиковали за провокационную рекламу
В рекламной кампании приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.
Обновлено 07 февраля в 13:41
Происшествия
В центре Самары потушили пожар в офисном здании
Пожар в четырехэтажном здании офисного центра в Самаре ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 13:46
Спорт
Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy
Обновлено в 13:49
Общество
На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
Пять картин, авторство которых приписывается рейхсканцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, не были проданы на аукционе в Нюрнберге.
Обновлено в 02:08
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России корпоративных автомобилей
Составлен рейтинг самых популярных корпоративных моделей на автомобильном рынке в России в 2018 году.
Обновлено в 06:34
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку
Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Политика
В Москве назвали неверными данные о поставках минтая в США на $200 млн
В интервью агентству «РИА Новости» представитель Росрыболовства в США Олег Рыков назвал неверными и тенденциозными данные CNN о том, что Россия заняла существенную долю американского рынка замороженной рыбной продукции.
Обновлено в 14:06
Футбол
«Манчестер Сити» подчеркнул разницу
Обновлено в 14:18
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн), передает CTV News.
Обновлено в 12:15
Происшествия
«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии
Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42