Футбол

Кшиштоф Пентек забил третий гол за «Милан»Все про Спорт ру вчера в 22:43

Рома — Милан
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Константинос Манолас
18′
Николо Дзаньоло
22′
26′
Кшиштоф Пентек
40′
Сусо
Николо Дзаньоло
46′
53′
Лукас Пакета
Лоренцо Пеллегрини
63′
Алессандро Флоренци
Стефан Эль-Шаарави
65′
72′
Франк Кессиэ
77′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
Патрик Шик
Джастин Клюйверт
81′
Рик Карсдорп
Давид Сантон
86′
87′
Кшиштоф Пентек
Патрик Кутроне
87′
Сусо
Диего Лаксальт
90′+3′
Давиде Калабрия
Новичок «Милана» Кшиштоф Пентек забил гол в матче чемпионата Италии против «Ромы» (1:1). Дебютант миланского клуба забил уже три гола в трех матчах в составе «россонери». Два матча поляк начал в основе, а в одной игре форвард вышел на замену.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новое о Пентеке: почему празднует голы пистолетиками и кто год назад предсказал его трансфер за 30 млн евро

Sports.ruвчера в 19:45

«Рома» и «Милан» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАССвчера в 16:32

Как Кшиштоф Пёнтек забивает после перехода в «Милан»

Чемпионатвчера в 16:00

Кшиштоф Пентек забил третий гол за «Милан»

Все про Спорт рувчера в 22:43

Пёнтек доказал, что «Милан» не зря вывалил 35 млн: вот его третий гол в третьем матче за клуб

Eurosport.ruвчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Происшествия

Среди обломков самолета, на котором летел футболист Сала, нашли тело

В проливе Ла-Манш на месте крушения самолета, в котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском

В горевшем крыле дома 12 на Никитском бульваре находилась квартира дочери Юрия Башмета.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Прокуратура раскрыла детали нового расследования гибели группы Дятлова

Про уголовное дело без номера Первое, что смущает многих исследователей загадки перевала Дятлова: уголовное дело по факту смерти туристов датировано шестым февраля.
Обновлено в 06:23
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Политика

Вдове погибшего в Сирии летчика пришлось обратиться в суд ради выплат

Обновлено в 07:45
Интернет

WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID

WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
Космос

Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета

Обновлено в 06:54
Общество

Названы дата и место похорон Децла

Прощание с известным российским рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
Обновлено в 05:53
Авто

«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

"Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.
Обновлено вчера в 07:36
Общество

Капитан «Спартака» Глушаков передумал требовать у жены алименты

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Авто

BMW выпустил спецверсию нового 8-Series

Начало продаж спецверсии обновленного купе запланировано на апрель текущего года. BMW 8-Series First Edition — это новый дизайн.
Обновлено в 08:11
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.
Обновлено в 03:17
Авто

Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 04:24
Транспорт

Движение после ЧП на Липецкой улице в Москве частично восстановлено

«Движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Малайзии задержали жонглировавших ребенком россиян

Обновлено в 07:09
Общество

Зайцы пришли в жилые дворы Москвы

В соцсетях появились видеоролики, запечатлевшие зайцев в жилых кварталах Москвы, сообщает ТВЦ. В Мосприроде пояснили, что животные могут приходить в столичные дворы погреться на теплотрассах или за едой, добычу которой в лесах сейчас усложняет большое количество снега.
Обновлено в 07:03
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Технологии

YouTube может убрать кнопку «дизлайк»

По словам создателей видеохостинга, меры по упразднению кнопки направлены на противостояние спаму, который может плохо повлиять на каналы авторов контента.
Обновлено вчера в 06:38
Наука

Мировой океан изменит цвет к концу XXI века

Обновлено в 06:31
Происшествия

В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Обновлено в 07:28
Общество

Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода

Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Российские торговые сети снизили цену на iPhone XR

Напомним, ранее глава компании Тим Кук рассказал, что Apple планирует сократить стоимость смартфонов iPhone в странах, где национальные валюты сильно ослабли по отношению к доллару.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Скинувшего пенсионера со скамейки полицейского уволили со службы

Обновлено в 07:51
Происшествия

В Госдуме хотят отбирать автомобили у водителей, попавших в ДТП

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил конфисковывать автомобили у водителей, совершивших ДТП и сбежавших с места аварии.
Обновлено в 08:09
Происшествия

На Кавказе задумали отомстить обидчикам клана Арашуковых

В Карачаево-Черкесии сохраняется влияние семьи Арашуковых на местную элиту.
Обновлено в 03:34
Экономика

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место по дешевизне 95-го бензина в Европе, первое досталось Казахстану, показало исследование «РИА Новости».
Обновлено в 01:48
ещё по теме
Кшиштоф Пёнтек
Польский футболист
Польский футболист, нападающий клуба «Дженоа» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дженоа
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 годы «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное