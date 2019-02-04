Футбол

Кшиштоф Пентек забил третий гол за «Милан»Все про Спорт ру вчера в 22:43

Рома — Милан
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Константинос Манолас
18′
Николо Дзаньоло
22′
26′
Кшиштоф Пентек
40′
Сусо
Николо Дзаньоло
46′
53′
Лукас Пакета
Лоренцо Пеллегрини
63′
Алессандро Флоренци
Стефан Эль-Шаарави
65′
72′
Тьемуэ Бакайоко
77′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
Патрик Шик
Джастин Клюйверт
81′
Рик Карсдорп
Давид Сантон
86′
87′
Кшиштоф Пентек
Патрик Кутроне
87′
Сусо
Диего Лаксальт
90′+3′
Давиде Калабрия
Новичок «Милана» Кшиштоф Пентек забил гол в матче чемпионата Италии против «Ромы» (1:1). Дебютант миланского клуба забил уже три гола в трех матчах в составе «россонери». Два матча поляк начал в основе, а в одной игре форвард вышел на замену.
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Кшиштоф Пентек забил третий гол за «Милан»

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