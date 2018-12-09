Футбол

Кшиштоф Пентек забил 17 голов в 17 матчах
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вчера в 15:10

Дженоа — СПАЛ
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Доменико Кришито
12′
15′
Андреа Петанья
26′
Андреа Петанья
34′
Кевин Бонифаци
Кшиштоф Пентек
38′
Педру Перейра
Корай Гюнтер
46′
Мигел Велозу
55′
Мигел Велозу
Эстебан Ролон
66′
69′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
76′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
82′
Франческо Викари
82′
Андреа Петанья
Серджо Флоккари
85′
Серджо Флоккари
87′
Мирко Вальдифьори
Сандро
Эрвин Зуканович
90′+2′
Единственный мяч в составе хозяев на 38-й минуте забил Кшиштоф Пентек – он реализовал пенальти и сравнял счет в игре. У поляка этот гол стал 17-м в 17 матчах за команду – шесть голов в Кубке Италии и 11 в 15 поединках Серии А.
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