Футбол

Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номеромМатч ТВ 18:27

Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес. Сам Пентек уже играл под 9 номером в «Дженоа».
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Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером

Sportbox.RU18:27

Пентек взял номер Игуаина в «Милане»

Спорт-Экспресс19:58

Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером

Матч ТВ18:27

Пентек взял в «Милане» 9-й номер. Раньше под ним играли ван Бастен и Индзаги

Sport24.ru17:25
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