Футбол
Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номеромМатч ТВ 18:27
Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес. Сам Пентек уже играл под 9 номером в «Дженоа».
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