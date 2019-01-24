Футбол

Кшиштоф Пентек перешел в «Милан»Все про Спорт ру 05:24

Контракт с миланским клубом подписан до 30 июня 2023 года. За трансфер поляка «Дженоа» получил 35 миллионов евро. В Генуе Пентека зарабатывал 37,5 тысячи евро в месяц, а в «Милане» Кшиштоф будет получать 35 000 евро в неделю до конца этого сезона, а в следующем – 40 000 евро.
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«Милан» объявил о переходе Пентека из «Дженоа»

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