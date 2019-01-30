Футбол

Кшиштоф Пентек: «Ждал такой игры. Это только начало»Sports.ru 03:39

Милан — Наполи
2 – 0
Матч завершён
Кубок Италии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Кшиштоф Пентек
10′
Кшиштоф Пентек
27′
29′
Кевин Малькюи
35′
Аркадиуш Милик
40′
Калиду Кулибали
46′
Аллан
Адам Уна
58′
Амаду Диавара
Дрис Мертенс
Фабио Борини
Хакан Чалханоглу
60′
Кшиштоф Пентек
Патрик Кутроне
78′
Лукас Пакета
Рикардо Родригес
85′
85′
Кевин Малькюи
Хосе Кальехон
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек поделился мнением о матче с «Наполи» (2:0) в 1/4 финала Кубка Италии. Поляк оформил дубль, забив двумя первыми ударами в створ за «россонери».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пёнтек — о дубле в ворота «Наполи»: ждал именно такого матча, но это лишь начало

Чемпионат04:23

Кшиштоф Пентек: «Ждал такой игры. Это только начало»

Sports.ru03:39

Дубль Пентека принес «Милану» победу над «Наполи» в Кубке Италии

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

Дубль Пентека помог «Милану» выбить «Наполи» из Кубка Италии

Советский спортвчера в 16:43

«Милан» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Матч ТВвчера в 16:42

Новичок «Милана» Пентек оформил дубль в матче с «Наполи» и вывел команду в 1/2 финала Кубка Италии

Sport24.ruвчера в 16:40

Пёнтек: «Оба гола были великолепны, но это только начало»

Soccer.ruвчера в 22:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия

Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда

Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников

По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто

АвтоВАЗ объявил старт продаж LADA Vesta Sport

Уникальным предложением назвали в «АвтоВАЗе» флагман модельного ряда — автомобиль LADA Vesta Sport за 1 009 900 рублей в базовой комплектации.
Обновлено в 05:10
Авто

Volkswagen третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире

Обновлено в 03:15
Гаджеты

Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании

Из-за массовых звонков о минировании идет эвакуация Прионежской администрации и районного суда, здания которых расположены в Петрозаводске.
Обновлено в 03:53
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:30
Авто

Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Кино

Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара»

Обновлено в 05:13
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия

На Украине возбудили дело об убийстве пропавшего капитана «Норда»

По факту пропажи удерживаемого на Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:19
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Общество

Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Происшествия

СК проверяет информацию об избиении ребенка в подмосковной школе

Обновлено в 02:25
Политика

В Кремле напомнили Порошенко, что между Россией и Украиной нет войны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после слов президента Украины Петра Порошенко о "холодном мире" с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Единоборства

Макгрегора дисквалифицировали на полгода за драку с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор дисквалифицирован на полгода за драку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым после поединка на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 13:28
Гаджеты

Смартфон от «Яндекса» не пользуется спросом

За неполный декабрь «Яндексу» удалось реализовать через розничные сети около 400 своих смартфонов «Яндекс.Телефон».
Обновлено вчера в 15:59
Музыка

Скончался двукратный лауреат «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Известный американский певец умер в возрасте 66 лет. На 67-м году жизни скончался двукратный лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Источник сообщил об обысках в администрации Балашихи

В городской администрации Балашихи проходят обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:14
Политика

Синдзо Абэ вновь назвал Южные Курилы территорией Японии

Токио по-прежнему считает южные Курильские острова территорией, на которую распространяется суверенитет Японии.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Петербурге задержали чемпиона мира по кикбоксингу из Украины

Обновлено в 04:13
Общество

ТПУ «Саларьево» примет первых пассажиров в Москве к лету 2019 года

Обновлено в 03:46
Общество

Мэр Белгорода извинился за грубость в отношении пенсионера

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанином за совет воспользоваться слуховым аппаратом.
Обновлено в 03:33
Экономика

В РСА предупредили о возможном росте цен на ОСАГО

Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса.
Обновлено в 01:54
Здоровье

Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин

Школы Екатеринбурга временно не принимают детей: учебные заведения закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа.
Обновлено в 02:16
Транспорт

Продажи «единых» билетов в Крым на 2019 год стартовали в России

Обновлено в 04:19
Происшествия

В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки

Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:02
Экономика

Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone

Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона.
Обновлено в 01:48
Интернет

Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN

Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Общество

В Минкомсвязи считают, что Telegram не просуществует долго

Мессенджер Telegram долго не просуществует. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Обновлено в 05:12
ещё по теме
Главное