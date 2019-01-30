Футбол

Кшиштоф Пентек: «Ждал такой игры. Это только начало»Sports.ru 03:39

Милан — Наполи
2 – 0
Матч завершён
Кубок Италии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Кшиштоф Пентек
10′
Кшиштоф Пентек
27′
29′
Кевин Малькюи
35′
Аркадиуш Милик
40′
Калиду Кулибали
46′
Аллан
Адам Уна
58′
Амаду Диавара
Дрис Мертенс
Фабио Борини
Хакан Чалханоглу
60′
Кшиштоф Пентек
Патрик Кутроне
78′
Лукас Пакета
Рикардо Родригес
85′
85′
Кевин Малькюи
Хосе Кальехон
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек поделился мнением о матче с «Наполи» (2:0) в 1/4 финала Кубка Италии. Поляк оформил дубль, забив двумя первыми ударами в створ за «россонери».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пёнтек — о дубле в ворота «Наполи»: ждал именно такого матча, но это лишь начало

Чемпионат04:23

Кшиштоф Пентек: «Ждал такой игры. Это только начало»

Sports.ru03:39

Дубль Пентека принес «Милану» победу над «Наполи» в Кубке Италии

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

Дубль Пентека помог «Милану» выбить «Наполи» из Кубка Италии

Советский спортвчера в 16:43

«Милан» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Матч ТВвчера в 16:42

Новичок «Милана» Пентек оформил дубль в матче с «Наполи» и вывел команду в 1/2 финала Кубка Италии

Sport24.ruвчера в 16:40

Пёнтек: «Оба гола были великолепны, но это только начало»

Soccer.ruвчера в 22:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей

Обновлено в 06:00
Политика

Мэр Риги Ушаков опроверг свое задержание

Обновлено в 08:31
Происшествия

Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков

Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.
Обновлено в 08:15
Авто

Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq

Новый кроссовер Skoda Kamiq показали на официальных скетчах, опубликованных сегодня компанией.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников

По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто

В России отзывают Toyota Highlander

Обновлено в 05:52
Гаджеты

Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитать

Как сообщает издание Mirror, в приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, благодаря которой пользователи Android, iPhone и Windows Phone могут прочитать даже удаленные ранее сообщения.
Обновлено в 05:48
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.
Обновлено в 08:55
Общество

Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида

Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Происшествия

На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Теннис

Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы

Обновлено в 08:11
Авто

В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 06:28
Общество

Мосгордума определила штрафы за завлечение детей испарителями

Мосгордума определила штрафы за завлечение детей испарителями Штрафовать граждан за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования вейпов, кальянов, нагревателей табака и систем доставки никотина на сумму до 5 тыс. руб. Такие поправки к столичному законодательству приняла Мосгордума.
Обновлено в 06:30
Экономика

Apple собралась удешевить iPhone в России

Компания Apple планирует снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару.
Обновлено в 00:50
Космос

В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме «Куру» обнаружена трещина

Ранее Газета.ru сообщала, что с космодрома «Куру» во Французской Гвиане в первом квартале 2019 года запланированы два пуска ракеты-носителя «Союз-СТ». Первый должен состояться 19 февраля.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Apple признала факт локализации персональных данных жителей России

Российское представительство компании Apple официально признало факт локализации баз данных жителей России.
Обновлено в 06:23
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В школе во Владимирской области произошел крупный пожар

Обновлено в 07:09
Интернет

Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN

Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой

Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39
Наука

Выявлена неожиданная опасность домашних кошек

Обновлено в 03:09
Интернет

Google показала новый дизайн приложения Gmail

Google показала новый дизайн приложения Gmail. Обновленную веб-серсию почтового сервиса компания презентовала в прошлом году.
Обновлено в 06:33
Происшествия

МВД передало картину Куинджи Министерству культуры

"Состоялась церемония передачи картины от правоохранительных органов Министерству культуры", - сказал Кононов.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов»

В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В администрации Балашихи прошли обыски

В администрации подмосковной Балашихи прошли обыски. Об этом РИА Новости проинформировал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:23
Происшествия

На свалке в Сочи обнаружили мертвых крокодила и питона

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту обнаружения на одной из свалок в Сочи мертвых крокодила и питона.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Задержаны мэр астраханского Камызяка и глава района

Сотрудники ФСБ задержали мэра города Камызяка и главу Камызякского района в Астраханской области при получении взяток, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 09:53
Гаджеты

На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime

На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Следователь сообщил о 16 обвиняемых по делу братьев Магомедовых

Обновлено в 07:50
ещё по теме
Главное