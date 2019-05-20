Культура

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»РБК 08:22

Телеведущая Ксения Собчак назначена одним из генеральных продюсеров развлекательного телеканала «Супер», сообщает медиахолдинг «Газпром-Медиа». В компании пояснили, что на новой должности Собчак «будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале» и заниматься его наполнением контентом.
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Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

Газета.Ru10:06

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

РБК08:22

Собчак займется программным наполнением телеканала «Супер»

РИА Новости07:13

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

ТАСС07:15

Собчак назначена генеральным продюсером «Супер»

Ведомости07:15

Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

Интерфакс07:04

Ксения Собчак стала генпродюсером «Супер»

Коммерсантъ09:28
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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