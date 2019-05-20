Культура
Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»РБК 08:22
Телеведущая Ксения Собчак назначена одним из генеральных продюсеров развлекательного телеканала «Супер», сообщает медиахолдинг «Газпром-Медиа». В компании пояснили, что на новой должности Собчак «будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале» и заниматься его наполнением контентом.
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Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны, передает «Интерфакс».
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