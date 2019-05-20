Культура
Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»Коммерсантъ 07:30
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook. «Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала»,— говорится в комментарии.
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Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
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