Ксения Собчак официально заявила о разводе с ВиторганомСуть событий вчера в 13:40

Восьмого марта журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о раздельном проживании. Но одного разъезда было мало: восьмого июня телеведущая сообщила об официальном расторжении брака. Звездная пара оформила отношения шесть лет назад, вскоре у них появился общий ребенок – сын Платон.

Ксения Собчак официально заявила о разводе с Виторганом

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