Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом ВиторганомNewInform вчера в 23:36

Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. Об этом телеведущая сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Собчак уже оплатила соответствующую госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака.

Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом

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