Шоу-бизнес

Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом ВиторганомNewInform вчера в 23:36

Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. Об этом телеведущая сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Собчак уже оплатила соответствующую госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака.
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Ксения Собчак и Максим Виторган завершили свой развод

7Дней.рувчера в 13:20

Собчак получила свидетельство о расторжении брака с Виторганом

НТВвчера в 09:15

Ксения Собчак официально разорвала брак с Максимом Виторганом

Bimru.ruвчера в 12:17

Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены

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Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом и решила судьбу сына Платона

Комсомольская правдавчера в 11:15

Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом

Телепрограммавчера в 12:27

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись

StarHit.ruвчера в 12:13
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Шоу-бизнес

Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных

Обновлено вчера в 09:21
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Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
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В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

СКР подтвердил задержание депутата Заксобрания Красноярского края

Следственные органы СКР в Красноярске подтвердили факт задержания депутата Законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
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Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года.
Обновлено в 01:16
Политика

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю Санду

Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
Обновлено вчера в 14:16
Политика

Токаев первым проголосовал на выборах президента Казахстана

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых кандидатов проголосовал на досрочных выборах президента.
Обновлено в 00:05
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Общество

В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем

Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
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Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено вчера в 06:13
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
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Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Авто

Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов в России

Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ

Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено в 00:39
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено вчера в 03:15
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:13
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Главред «Медузы» прокомментировал домашний арест Голунова

Решение суда: Ранее Никулинский суд Москвы назначил журналисту Ивану Голунову домашний арест до 7 августа.
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Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
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Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии

Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
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Политика

Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»

Уровень поддержки парламента Зеленский оценил в 4%. «Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — добавил президент.
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Генеральный продюсер телеканала «Супер» с 20 мая 2019 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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