Шоу-бизнес
Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом ВиторганомNewInform вчера в 23:36
Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. Об этом телеведущая сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Собчак уже оплатила соответствующую госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака.
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Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом и решила судьбу сына Платона
Комсомольская правдавчера в 11:15
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:31, Ашберн
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 06:13
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О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ
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Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
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Главред «Медузы» прокомментировал домашний арест Голунова
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