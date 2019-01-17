Политика

Ксения Собчак неожиданно приехала в КиевРИА Новости вчера в 23:40

Экс-кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины.
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Собчак неожиданно приехала в Киев

Газета.Ru03:44

Лингвист уличила Собчак в орфографической ошибке в названии Киева

URA.Ru03:48

Собчак приехала в Киев к Зеленскому? Известная журналистка объявилась на Украине

Комсомольская правда02:11

«Собчак там одна, и точно не справится»: в Сети просят Навального ехать в Киев вслед за «подругой»

Царьград01:56

Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

РИА Новостивчера в 23:40

СМИ сообщили о визите Собчак в Киев

RT на русскомвчера в 20:56

«Агент Кремля» Собчак приехала в Киев

Lenta.ruвчера в 19:55
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Политика

Госдума отказалась участвовать в работе ПАСЕ

"В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Российской Федерацией взносов в бюджет Совета Европы", — говорится в тексте.
Обновлено в 03:28
Политика

МИД прокомментировал претензии США к России по поводу ДРСМД

России непонятна нынешняя линия США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, неясно, хочет ли Вашингтон слома соглашения или намерен совместно работать над его сохранением, а претензии американской стороны к России по договору провокационны и некорректны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 00:54
Политика

В СБУ назвали причину задержания высланной из России журналистки Бойко

В Службе безопасности Украины рассказали, за что задержана выдворенная из России журналистка Елена Бойко.
Обновлено в 02:22
Политика

Дерипаска подал в суд на Зюганова

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Обновлено в 03:38
Политика

Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил

Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.
Обновлено в 00:35
Политика

Сербские СМИ рассказали о готовящемся подарке Путину

Обновлено вчера в 22:24
Политика

Украинские силовики проводят обыски у адвоката Вышинского

Силовики проводят обыски у Андрея Доманского, адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:42
Политика

Мэй призвала все партии оставить разногласия и решить вопросы с Brexit

Британский премьер Тереза Мэй заявила после голосования по вотуму недоверия, что политическим силам Великобритании следует объединиться и обсудить варианты действий в связи с Brexit.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

В России военнослужащим запаса могут запретить использовать соцсети

В России военнослужащим могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения, ограничения также планируется распространить и на тех, кто ушел в запас, сообщают 17 января «Известия» со ссылкой на несколько информированных источников.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

Теракт в Манбидже, в результате которого погибли несколько американских военных, мог быть совершен с целью повлиять на решение США о выводе войск из Сирии, не исключает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

В Петербурге сменились главы шести комитетов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил председателей шести комитетов.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

США хотят разместить в космосе системы ПРО

В Белом доме сообщили о подготовке доклада о противоракетной обороне, в котором основной акцент будет сделан на размещение в космосе спутников и систем перехвата.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Во Львовской области суд отменил мораторий на русские песни

Напомним, мораторий на русские песни и другие произведения на русском языке во Львовской области ввели 18 сентября 2018 года решением Львовского областного совета.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУ

Обновлено вчера в 15:35
Политика

OFAC продлила отсрочку санкций для «РусАла» до 28 января

Как говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний, перенесен с 21 января на 28 января 2019 года.
Обновлено вчера в 23:58
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции «Серебряный дождь».
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