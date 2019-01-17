Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в КиевРИА Новости вчера в 23:40
Экс-кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины.
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Собчак приехала в Киев к Зеленскому? Известная журналистка объявилась на Украине
Комсомольская правда02:11
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Политика
Госдума отказалась участвовать в работе ПАСЕ
"В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Российской Федерацией взносов в бюджет Совета Европы", — говорится в тексте.
Обновлено в 03:28
Политика
МИД прокомментировал претензии США к России по поводу ДРСМД
России непонятна нынешняя линия США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, неясно, хочет ли Вашингтон слома соглашения или намерен совместно работать над его сохранением, а претензии американской стороны к России по договору провокационны и некорректны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 00:54
Политика
В СБУ назвали причину задержания высланной из России журналистки Бойко
В Службе безопасности Украины рассказали, за что задержана выдворенная из России журналистка Елена Бойко.
Обновлено в 02:22
Политика
Дерипаска подал в суд на Зюганова
Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Обновлено в 03:38
Политика
Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил
Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.
Обновлено в 00:35
Политика
Сербские СМИ рассказали о готовящемся подарке Путину
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Украинские силовики проводят обыски у адвоката Вышинского
Силовики проводят обыски у Андрея Доманского, адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:42
Политика
Мэй призвала все партии оставить разногласия и решить вопросы с Brexit
Британский премьер Тереза Мэй заявила после голосования по вотуму недоверия, что политическим силам Великобритании следует объединиться и обсудить варианты действий в связи с Brexit.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
В России военнослужащим запаса могут запретить использовать соцсети
В России военнослужащим могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения, ограничения также планируется распространить и на тех, кто ушел в запас, сообщают 17 января «Известия» со ссылкой на несколько информированных источников.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек
Теракт в Манбидже, в результате которого погибли несколько американских военных, мог быть совершен с целью повлиять на решение США о выводе войск из Сирии, не исключает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
В Петербурге сменились главы шести комитетов
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил председателей шести комитетов.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
США хотят разместить в космосе системы ПРО
В Белом доме сообщили о подготовке доклада о противоракетной обороне, в котором основной акцент будет сделан на размещение в космосе спутников и систем перехвата.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Во Львовской области суд отменил мораторий на русские песни
Напомним, мораторий на русские песни и другие произведения на русском языке во Львовской области ввели 18 сентября 2018 года решением Львовского областного совета.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУ
Обновлено вчера в 15:35
Политика
OFAC продлила отсрочку санкций для «РусАла» до 28 января
Как говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний, перенесен с 21 января на 28 января 2019 года.
Обновлено вчера в 23:58