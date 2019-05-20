Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»ТАСС 07:15

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

Интерфакс07:04

Собчак назначена генеральным продюсером «Супер»

Ведомости07:15

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

ТАСС07:15

Собчак займется программным наполнением телеканала «Супер»

РИА Новости07:13

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

РБК08:22

«Газпром-медиа» назначил Собчак генпродюсером телеканала «Супер»

Rambler News Service07:03

Ксения Собчак стала генпродюсером «Супер»

Коммерсантъ09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика

Парубий повеселился на инаугурации Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
Политика

ЦИК Украины: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду

Проведение досрочных выборов в Верховную раду после начала избирательной кампании не может быть прекращено, заявила секретарь ЦИК Украины Наталия Бернацкая.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва

Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Футбол

Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу

Инцидент произошёл по окончании матча 37-го тура итальянского Серии А с «Аталантой» (1:1). Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.
Обновлено в 05:22
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Политика

Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде

Ранее решение Владимира Зеленского распустить Верховную раду оценила фракция «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Обновлено в 08:12
Политика

На Украине опубликовали декларацию о доходах Зеленского за 2018 год

Обновлено в 09:17
Общество

В России расширили перечень специальностей для целевого обучения

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.
Обновлено в 07:59
Общество

Памятник жертвам крушения самолета Минобороны РФ установят в Сочи

Принадлежавший Минобороны РФ самолет упал после нескольких минут полёта в море у побережья Сочи.
Обновлено в 09:56
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:16
Политика

Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Обновлено вчера в 18:00
Общество

Правила сдачи ЕГЭ изменятся в России

Ранее сообщалось, что школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала о проблемах в своей большой семье

Обновлено в 03:10
Политика

Кобылкин доложил Путину, как выполняется проект «Чистая страна»

Обновлено в 07:55
Происшествия

ВМС США расследуют сексуальный скандал на подводной лодке

Следует отметить, что USS Florida – это вторая подводная лодка из американского флота, команда которой частично состоит из женщин.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Авто

Обновленная Skoda Superb получит версию Scout

Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
Обновлено в 06:07
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева в 2018 году впервые стала матерью.
Обновлено в 08:17
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика

Депутат о протесте в Екатеринбурге: «Предстоит сделать большие выводы»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге осложнилась ситуация возле Театра драмы, в сквере, где планируется построить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Экономика

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»

Обновлено вчера в 00:21
Здоровье

Первый зам.главврача Семашко уволился в знак протеста

Что касается летального исхода во время проводимой им операции, то хочу напомнить, что пациенты поступают в нашу больницу в состоянии самой разной степени тяжести.
Обновлено в 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное