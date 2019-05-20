Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»ТАСС 07:15

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.

Политика Парубий повеселился на инаугурации Зеленского Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».

Политика ЦИК Украины: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду Проведение досрочных выборов в Верховную раду после начала избирательной кампании не может быть прекращено, заявила секретарь ЦИК Украины Наталия Бернацкая.

Происшествия В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Музыка Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».

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Политика Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.

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Политика Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде Ранее решение Владимира Зеленского распустить Верховную раду оценила фракция «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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Авто Обновленная Skoda Superb получит версию Scout Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.

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