Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»ТАСС 07:15
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
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Политика
Парубий повеселился на инаугурации Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
Политика
ЦИК Украины: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду
Проведение досрочных выборов в Верховную раду после начала избирательной кампании не может быть прекращено, заявила секретарь ЦИК Украины Наталия Бернацкая.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва
Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу
Инцидент произошёл по окончании матча 37-го тура итальянского Серии А с «Аталантой» (1:1). Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.
Обновлено в 05:22
Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС
АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»
В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Политика
Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде
Ранее решение Владимира Зеленского распустить Верховную раду оценила фракция «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Обновлено в 08:12
Общество
В России расширили перечень специальностей для целевого обучения
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.
Обновлено в 07:59
Общество
Памятник жертвам крушения самолета Минобороны РФ установят в Сочи
Принадлежавший Минобороны РФ самолет упал после нескольких минут полёта в море у побережья Сочи.
Обновлено в 09:56
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:16
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Правила сдачи ЕГЭ изменятся в России
Ранее сообщалось, что школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ.
Обновлено в 06:29
Происшествия
ВМС США расследуют сексуальный скандал на подводной лодке
Следует отметить, что USS Florida – это вторая подводная лодка из американского флота, команда которой частично состоит из женщин.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Авто
Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
Обновлено в 06:07
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева в 2018 году впервые стала матерью.
Обновлено в 08:17
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика
Депутат о протесте в Екатеринбурге: «Предстоит сделать большие выводы»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге осложнилась ситуация возле Театра драмы, в сквере, где планируется построить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Экономика
Министр труда пообещал увеличить МРОТ
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Обновлено вчера в 00:21
Здоровье
Первый зам.главврача Семашко уволился в знак протеста
Что касается летального исхода во время проводимой им операции, то хочу напомнить, что пациенты поступают в нашу больницу в состоянии самой разной степени тяжести.
Обновлено в 07:25