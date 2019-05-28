Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом каналеNeva.Today 15:06

Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.

с чего всё началось

По предварительным данным, Собчак может стать телеведущей программы "Пусть говорят" или ее аналога. Собчак ранее уже сотрудничала с "Первым каналом". В частности, она была ведущей шестого сезона реалити-шоу "Последний герой", который выходил в эфир с ноября 2008 года по март 2009-го.

Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале

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