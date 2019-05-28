Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом каналеNeva.Today вчера в 15:06

Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.

с чего всё началось

По предварительным данным, Собчак может стать телеведущей программы "Пусть говорят" или ее аналога. Собчак ранее уже сотрудничала с "Первым каналом". В частности, она была ведущей шестого сезона реалити-шоу "Последний герой", который выходил в эфир с ноября 2008 года по март 2009-го.

Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале

Происшествия Задержана преступная группа, похитившая бизнесмена в Подмосковье Пятеро участников преступной группы задержаны по подозрению в вымогательствах и похищении человека в Подмосковье.

Политика Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.

Политика Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.

Шоу-бизнес Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.

Игры Состоялся релиз аддона «Женская доля» к игре Kingdom Come Deliverance В начале мая команда разработчиков студии Warhorse Studios дала обещание, что финальное сюжетное DLC для игры Kingdom Come Deliverance выйдет уже 28 мая.

Кино Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон лечится от алкоголизма 32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss, которая находится в штате Коннектикут, на протяжении месяца, сообщает издание Page Six.

Энергетика На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем.

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Политика Макрон готов созвать встречу в «нормандском формате» Президент Франции Эмманюэль Макрон готов созвать встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся условия.

Происшествия В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями "Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.

Политика Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС Несколько минут назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Евразийского экономического союза.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Экономика В России модернизируют сторублевые купюры Центральный банк России в 2019 году модернизирует треть сторублевых купюр.

Армия и оружие В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста «Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.

Политика Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.

Политика Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции С 27 мая первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Максимову отстранили от работы.

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.

Политика Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.

Происшествия Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.

Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария).

Армия и оружие В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35 Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Шоу-бизнес Пермская актриса Катерина Шпица снялась полуобнаженной для журнала Пермская актриса Катерина Шпица украсила обложку июньского номера журнала «Кинорепотрёр».

Происшествия Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге 18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.