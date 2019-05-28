Культура

Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»Инфо24 вчера в 13:44

В последний раз Собчак работала ведущей на «Первом канале» десять лет назад — в 2008-2009 годах — на шестом сезоне реалити-шоу «Последний герой» и втором сезоне программы «Две звезды». Ранее стало известно, что Собчак стала генеральным продюсером российского телеканала «Супер».
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«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак

Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Генеральный продюсер телеканала «Супер» с 20 мая 2019 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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