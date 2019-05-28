Культура
Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»Инфо24 вчера в 13:44
В последний раз Собчак работала ведущей на «Первом канале» десять лет назад — в 2008-2009 годах — на шестом сезоне реалити-шоу «Последний герой» и втором сезоне программы «Две звезды». Ранее стало известно, что Собчак стала генеральным продюсером российского телеканала «Супер».
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с чего всё началось
Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.РБКвчера в 11:13
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Ксения Собчак обсуждает с Первым каналом запуск своей передачи в новом телевизионном сезоне
Эхо Москвывчера в 15:30
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