Культура
Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»Коммерсантъ 15:43
«Первый канал» в новом сезоне может запустить передачу с участием телеведущей и экс-кандидата в президенты Ксении Собчак, сообщает РБК со ссылкой на два источника на медирынке. Обсуждение этой идеи подтвердила пресс-служба телеканала, а также госпожа Собчак.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.РБК11:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два года
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
Обновлено в 11:51
Энергетика
Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ
Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Политика
Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в аэропорту Вильнюса
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:48
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Происшествия
Балкон пятиэтажки обрушился в центре Москвы
По предварительной информации, существует угроза обрушения конструкций на четвёртом и пятом этаже.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Общество
Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Дочь Пирло попала под машину в Италии
Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.
Обновлено в 17:28
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Гаджеты
Samsung обещает сверхскоростную зарядку смартфонов
Оба чипа получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Благодаря такой мощности, зарядные устройства можно будет использовать для различных гаджетов, помимо смартфонов, таких как планшеты, ноутбуки и мониторы.
Обновлено в 07:51
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове
В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям
Обоим фигурантам дела назначено наказание в виде условного лишения свободы: Билалову — на 4,5 года, Кушиеву — на 3,5 года.
Обновлено в 14:19
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Обновлено в 08:53
Авто
Удлиненный Hyundai Santa Fe 2019 демонстрирует рекордные продажи
В конце марта текущего года на рынке появилась удлиненная модификация вседорожника Hyundai Santa Fe 2019.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.
Обновлено в 16:58
Здоровье
По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию
28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.
Обновлено в 12:03
Политика
Эксперт покинул студию «России 1» после спора о Саакашвили
В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошел спор российского и украинского политологов Николая Платошкина и Александра Семченко.
Обновлено в 17:32
Музыка
Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 16:22
Политика
Меркель назвала сообщения СМИ о ее претензиях к преемнице «ерундой»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "ерундой" информацию СМИ о ее недовольстве главой Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в связи с недостаточно высокими результатами партии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 16:36
Общество
Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Советник президента Ирана сознался в убийстве супруги
Обновлено в 14:32