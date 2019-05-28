Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»Коммерсантъ 15:43

Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.

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«Первый канал» в новом сезоне может запустить передачу с участием телеведущей и экс-кандидата в президенты Ксении Собчак, сообщает РБК со ссылкой на два источника на медирынке. Обсуждение этой идеи подтвердила пресс-служба телеканала, а также госпожа Собчак.

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

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