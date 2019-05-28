Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»Коммерсантъ 15:43

«Первый канал» в новом сезоне может запустить передачу с участием телеведущей и экс-кандидата в президенты Ксении Собчак, сообщает РБК со ссылкой на два источника на медирынке. Обсуждение этой идеи подтвердила пресс-служба телеканала, а также госпожа Собчак.
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«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак

Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.
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Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Генеральный продюсер телеканала «Супер» с 20 мая 2019 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
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