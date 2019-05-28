Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала»Политическая Экспертиза 17:39

Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.

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Журналист Ксения Собчак триумфально возвращается на телевидение. Она не только стала генпродюсером канала «Супер», но и может занять место ведущей новой программы «Первого канала». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК.

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