Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов назначили дату свадьбыSunmag.me 09:33

В преддверии свадьбы, которая, по слухам, состоится уже через месяц – 13 сентября, театральный режиссер впервые публично признался Ксении в любви: выложил на своей страничке в Instagram видео, снятое во время совместных каникул, подписав: «Я люблю тебя».
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Меньщиков вызвался тамадой на свадьбу Собчак и Богомолова

Телепрограмма13:46

В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

StarHit.ru05:00

СМИ сообщили о скорой свадьбе Богомолова и Собчак

7Дней.ру05:00

Костя + Ксюша: история любви Богомолова и Собчак от разводов с бывшими до скорой свадьбы

Woman.ru08:20

Степан Меньщиков вызвался провести свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

Bimru.ru12:37

Названа дата свадьбы Собчак и Богомолова

Дни.ру05:17

Ксения Собчак и Константин Богомолов решили пожениться

Вокруг ТВ03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Обновлено в 12:45
Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Наука

Археологи нашли на дне Нила древний храм «египетской Атлантиды»

На дне Средиземного моря археологи обнаружили руины главного храма древнего города Гераклион, который затонул.
Обновлено в 16:00
Политика

Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию

Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Происшествия

38-летний боксер покончил с собой

38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.
Обновлено в 14:47
Общество

Гидрометцентр: тепло вернется только во второй половине августа

Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
Обновлено в 04:30
Спорт

Ninja подписал контракт с Mixer и ушёл с Twitch за $ 932 миллиона

Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу.
Обновлено в 14:00
Политика

Bloomberg: Трамп заявил, что обсуждал ядерное соглашение с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерным вооружениям.
Обновлено в 16:15
Политика

В российском МИДе назвали выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

В Министерстве иностранных дел России назвали выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) серьезной ошибкой, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса

В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Финансы

Рубль подешевел из-за новых санкций США

Курс российского рубля начал снижаться на фоне анонса новых санкций США из-за "дела Скрипаля".
Обновлено в 10:08
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено в 12:24
Гаджеты

Xiaomi представила новые «умные» часы для детей

О программной оболочке Mi 3c Mi Bunny Children Phone ничего не сообщается, но было сказано, что в часах встроены несколько развивающие игры, загадки и контент, рассчитанный на начальные классы.
Обновлено в 16:00
Общество

В Москве широко отпразднуют День десантника

В Москве масштабно отпразднуют 89-летие Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 06:35
Политика

Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено в 13:46
Политика

Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

Обновлено в 04:58
Происшествия

Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food

Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
Обновлено в 13:42
Общество

Бизнес в центре Москвы предупредили об опасности акций протеста

Районные управы предложили магазинам и кафе в центре Москвы предпринять меры безопасности или закрыться 3 августа, когда запланирована несогласованная акция оппозиции.
Обновлено в 14:54
Происшествия

В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции

В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Политика

Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
Обновлено в 09:55
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Богомолов
Российский театральный режиссёр
Российский театральный режиссёр и поэт. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной. Сын кинокритика Юрия Богомолова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Генеральный продюсер телеканала «Супер» с 20 мая 2019 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с соведущим на радиостанции «Серебряный дождь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное