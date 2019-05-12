Футбол
На матч между «Зенитом» и ЦСКА крышу стадиона закроютПетербургский дневник 09:28
Крыша стадиона «Газпром Арена» будет закрыта на матче сине-бело-голубых против ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter. Напомним, игра начнется в 19:00.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Хоккей
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.
Обновлено в 10:23
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Общество
В Харькове сносят палатку для сбора помощи ВСУ
В Харькове прошел митинг против снова палатки помощи украинским военным.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Музыка
Собянин назвал победителей фестиваля «Московская весна A Cappella»
В Москве названы победители главного музыкального праздника этой весны - фестиваля "Московская весна A Cappella".
Обновлено в 09:00
Общество
О сильных ливнях с градом и грозой предупредили в МЧС Кубани
В региональном МЧС предупредили об очередном ухудшении погодных условий на 12 мая.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Иран пригрозил США «ударом в голову»
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Футбол
Памятник Кирову нарядили в футболку «Зенита»
Памятник первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) Сергею Кирову перед стадионом «Газпром Арена» нарядили в футболку футбольного клуба «Зенит».
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Обновлено в 08:21
Политика
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала всех троих сыновей в честь Дня матери
Яна Рудковская впервые за год показала всех троих сыновей в честь Дня матери.
Обновлено в 10:32
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Хоккей
Международная федерация хоккея изменила формат чемпионата мира
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что формат проведения полуфиналов чемпионатов мира по данному виду спорта изменен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Киеве неизвестные сожгли автомобиль главреда украинского телеканала
В Киеве, в ночь на 12 мая неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Егорова.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Как выбрать инструктора по вождению?
Обычно автошколы проверяют все необходимые для обучения вождению документы при приеме на работу, но можно попросить инструктора показать вам документ на право обучения вождению транспортного средства соответствующей категории или подкатегории.
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00