Футбол

«Зенит» обновил рекорд посещаемости домашних матчейSport24.ru 13:36

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
«Зенит» обновил рекорд посещаемости домашней арены. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на стадион «Газпром Арена» на матч 28-го тура РПЛ против ЦСКА пришли 61 494 человека. Это новый рекорд для «Зенита» на «Газпром Арене».
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