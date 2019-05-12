Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКАСпорт-Экспресс 07:33

Крыши стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта в матче 28-го тура премьер-лиги "Зенит" - ЦСКА. Напомним, что сегодня "Зенит" впервые в сезоне сыграет в ранге чемпиона России. Сине-бело-голубые неделю назад гарантировали себе золотые медали премьер-лиги.

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Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКА

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