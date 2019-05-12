Футбол

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКАСпорт-Экспресс 07:33

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Крыши стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта в матче 28-го тура премьер-лиги "Зенит" - ЦСКА. Напомним, что сегодня "Зенит" впервые в сезоне сыграет в ранге чемпиона России. Сине-бело-голубые неделю назад гарантировали себе золотые медали премьер-лиги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Крыша стадиона на матче «Зенит» – ЦСКА будет закрыта

Спорт день за днем08:09

Болельщиков возмутило закрытие крыши «Газпром Арены» во время матча «Зенит» — ЦСКА

Невские Новости09:02

Крыша «Газпром Арены» будет закрыта на матче «Зенит» — ЦСКА

Sport24.ru07:39

Крыша «Газпром Арены» во время матча «Зенит» — ЦСКА будет закрыта

Матч ТВ07:32

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКА

Спорт-Экспресс07:33

Матч «Зенит» – ЦСКА на Z+ прокомментируют Дорский и Занозин

Sports.ru04:50

Как завершится матч «Зенит» — ЦСКА?

Чемпионат03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в столице за распитие алкоголя в общественном месте.
Обновлено в 09:00
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Кино

Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая

Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Культура

В Волгоградской области идут съемки документального фильма про Дон

В 2019 году исследование посвящено реке Дон. Волгоград, 12 мая / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 07:32
Транспорт

Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

Обновлено в 07:29
Происшествия

В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

В ДНР сбили два украинских беспилотника

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
Футбол

«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
Обновлено в 05:23
Происшествия

На Ставрополье двухлетний мальчик сгорел в отцовской машине

Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Культура

Рестлер продолжил борьбу с умершим соперником на ринге в Лондоне

Мексиканский рестлер Сильвер Кинг умер прямо на ринге, а его соперник Ювентуд Геррера продолжил с ним бороться.
Обновлено в 07:10
Гаджеты

Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году

Обновлено в 07:36
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Сергей Доренко знал о своем диагнозе

Обновлено в 04:59
Политика

У администрации президента задержали проводящего голодовку майора

Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа

Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 08:15
Общество

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Обновлено в 00:07
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Обновлено в 06:13
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное