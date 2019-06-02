Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на УкраинеИзвестия вчера в 21:22
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда». Очевидцы публикуют кадры с места инцидента в Cети.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Ранее исполнитель Pianoбой написал в Instagram-аккаунте пост, где рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья».Lenta.ru06:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Футбол
Сергей Хусаинов: Сиссоко поступил безответственно
После финального (0:2) действия арбитра из Словении Дамира Скомина прокомментировал арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Обновлено в 08:59
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 08:42
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
В Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошёл взрыв.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол
«Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара
Мадридскому «Реалу» удалось достичь договорённости с лондонским «Челси» о покупке 28-летнего бельгийца Эдена Азара, сообщает Sunday Times.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста
В воскресенье, 2 июня, стало известно состояние пешеходов, попавших накануне под колёса машины на съезде с Троицкого моста в Петербурге.
Обновлено в 08:26
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Обновлено в 05:03
Политика
Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова
В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:57
Космос
Новости из космоса: лучшие фото мая
В России вступила в силу конвенция СНГ о совместном исследовании космоса Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в мае.
Обновлено 31 мая в 10:55
Шоу-бизнес
32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж
Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.
Обновлено в 07:11
Общество
Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей
Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Политика
Греф: РФ может войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия не может стать лидером в сфере искусственного интеллекта, но в пятёрку ведущих стран в этой области точно войдёт.
Обновлено в 07:54
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Футбол
Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Политика
Амосов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Депутат Заксобрания Михаил Амосов 2 июня подал документы в Горизбирком для участия выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала поклонникам подросшего сына Платона
Экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак продемонстрировала поклонникам своего подросшего наследника.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16