Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на УкраинеИзвестия вчера в 21:22

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда». Очевидцы публикуют кадры с места инцидента в Cети.
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с чего всё началось
Ранее исполнитель Pianoбой написал в Instagram-аккаунте
 пост, где рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья».
Lenta.ru06:22

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На Украине из-за обвала крыши сцены во время рок-фестиваля погиб мужчина

РБК08:42

Человек погиб на украинском рок-фестивале из-за урагана

Газета.Ru07:12

На этно-фестивале на Украине погиб человек

Известия07:59

Во время урагана на этно-рок-фестивале на Украине погиб человек

РЕН ТВ08:13

На Украине один человек погиб в результате обрушения крыши на рок-фестивале

ТАСС05:42

На украинском рок-фестивале из-за урагана погиб человек

Говорит Москва07:28

Паника и давка: крыша сцены обрушилась на музыкальном фестивале на Украине

ТК Звездавчера в 19:58
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Футбол

Сергей Хусаинов: Сиссоко поступил безответственно

После финального (0:2) действия арбитра из Словении Дамира Скомина прокомментировал арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Обновлено в 08:59
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
Обновлено в 02:25
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 08:42
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Происшествия

На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

Обновлено в 04:30
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Обновлено в 08:48
Происшествия

В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв

В Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошёл взрыв.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол

«Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара

Мадридскому «Реалу» удалось достичь договорённости с лондонским «Челси» о покупке 28-летнего бельгийца Эдена Азара, сообщает Sunday Times.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области

Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста

В воскресенье, 2 июня, стало известно состояние пешеходов, попавших накануне под колёса машины на съезде с Троицкого моста в Петербурге.
Обновлено в 08:26
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Обновлено в 05:03
Политика

Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова

В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:57
Происшествия

Жители Дзержинска вышли на субботник после взрывов на заводе

Обновлено в 05:33
Космос

Новости из космоса: лучшие фото мая

В России вступила в силу конвенция СНГ о совместном исследовании космоса Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в мае.
Обновлено 31 мая в 10:55
Шоу-бизнес

32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж

Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.
Обновлено в 07:11
Общество

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Политика

Греф: РФ может войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия не может стать лидером в сфере искусственного интеллекта, но в пятёрку ведущих стран в этой области точно войдёт.
Обновлено в 07:54
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Футбол

Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину

Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Политика

Амосов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Депутат Заксобрания Михаил Амосов 2 июня подал документы в Горизбирком для участия выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала поклонникам подросшего сына Платона

Экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак продемонстрировала поклонникам своего подросшего наследника.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
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