Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на УкраинеИзвестия вчера в 21:22

с чего всё началось

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда». Очевидцы публикуют кадры с места инцидента в Cети.

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

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