Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на УкраинеBFM.ru 10:40
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила представитель регионального главка Нацполиции Ольга Кузнецова.
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с чего всё началось
Ранее исполнитель Pianoбой написал в Instagram-аккаунте пост, где рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья».Lenta.ru06:22
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Армия и оружие
National Interest назвал российского конкурента F-35
Обновлено в 12:09
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина
ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины.
Обновлено в 15:12
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Футбол
Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:26
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске
Пострадавшие в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, которые были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи, находятся в стабильном состоянии.
Обновлено в 14:04
Политика
Познер прокомментировал свое попадание во «враги Украины»
Телеведущий и журналист Владимир в разговоре с ФАН прокомментировал свое попадание в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Обновлено в 13:38
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений
Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Религия
В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Русская православная церковь относится к алкоголю мягче, чем светское общество, заявил официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда.
Обновлено в 14:00
Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено вчера в 11:00