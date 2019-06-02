Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на УкраинеBFM.ru 10:40

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила представитель регионального главка Нацполиции Ольга Кузнецова.
Читать в источнике
с чего всё началось
Ранее исполнитель Pianoбой написал в Instagram-аккаунте
 пост, где рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья».
Lenta.ru06:22

Подробнее о событии

Кровавая баня: жуткое месиво с погибшими на шоу в городе Коломойского

Газета.Ru12:03

На Украине из-за обвала крыши сцены во время рок-фестиваля погиб мужчина

РБК08:42

Во время урагана на этно-рок-фестивале на Украине погиб человек

РЕН ТВ08:13

На этно-фестивале на Украине погиб человек

Известия07:59

На Украине один человек погиб в результате обрушения крыши на рок-фестивале

ТАСС05:42

На украинском рок-фестивале из-за урагана погиб человек

Говорит Москва07:28

Паника и давка: крыша сцены обрушилась на музыкальном фестивале на Украине

ТК Звездавчера в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия

Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков отрицает свою причастность к убийству заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:47
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Здоровье

В региональном перинатальном центре откроют отделение ЭКО

В региональном перинатальном центре появится отделение экстракорпорального оплодотворения.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Политика

В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено в 04:30
Общество

Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
Политика

США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Политика

Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Музыка

Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги

Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Авто

Импорт иномарок в Приморье с начала года вырос почти вдвое

С начала 2019 года по состоянию на 27 мая сотрудники Владивостокской таможни оформили 26665 автомобилей, ввезенных на территорию России.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Обновлено в 05:32
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Здоровье

Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Политика

«Редактор умер»: Зеленского пристыдили за ошибки в новом указе

Пользователи Сети обнаружили грамматические и пунктуационные ошибки в указе президента Владимира Зеленского "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".
Обновлено в 08:44
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам в Чебоксарах

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович проехался на своём Lexus по пешеходным тротуарам в Чебоксарах.
Обновлено в 11:34
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество

Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов

Обновлено в 09:59
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Театры

Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Здоровье

Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное