Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на УкраинеBFM.ru 10:40

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила представитель регионального главка Нацполиции Ольга Кузнецова.
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с чего всё началось
Ранее исполнитель Pianoбой написал в Instagram-аккаунте
 пост, где рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья».
Lenta.ru06:22

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На Украине один человек погиб в результате обрушения крыши на рок-фестивале

ТАСС05:42

Во время урагана на этно-рок-фестивале на Украине погиб человек

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На украинском рок-фестивале из-за урагана погиб человек

Говорит Москва07:28

Паника и давка: крыша сцены обрушилась на музыкальном фестивале на Украине

ТК Звездавчера в 19:58
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
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Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

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Происшествия

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В воскресенье на дороге Ростов — Таганроге проходят традиционные гонки на тракторах, получившие название «Бизон-Трек-Шоу».
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Марюс Вайсберг официально рассекретил лицо своего сына — Эрика, которого ему родила Наталья Бардо.
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В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
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Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
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Политика

МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Политика

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За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
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Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике, передает "Советский спорт".
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Происшествия

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Автоцистерна опрокинулась на обочину, произошла ее расгерметизация - горючая жидкость растеклась вдоль дороги и попала в ливневую канализацию.
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Ответный стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» состоится сегодня

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Кузов выполнен вручную, по образцу и подобию «Корвета» 1967 года – от современного Chevrolet Corvette здесь остались, пожалуй, пожалуй, только колесные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб.
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Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
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В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

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Пользователи социальных сетей обнаружили целый ряд пунктуационных и грамматических ошибок в указе президента Украины Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».
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Политика

Нетаньяху уволил двух министров, не избравшихся в парламент

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По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.
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Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
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Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
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Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
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Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено в 09:29
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Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
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