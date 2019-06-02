Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на УкраинеBFM.ru 10:40

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила представитель регионального главка Нацполиции Ольга Кузнецова.
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с чего всё началось
Ранее исполнитель Pianoбой написал в Instagram-аккаунте
 пост, где рассказал, что «многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, творится хаос, падают деревья».
Lenta.ru06:22

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В Днепропетровской области во время фестиваля KozakFest сильным ветром сорвало крышу с основной площадки выступлений

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