Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на УкраинеBFM.ru 10:40

с чего всё началось

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила представитель регионального главка Нацполиции Ольга Кузнецова.

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

Происшествия В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.

Происшествия Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.

Единоборства Уайлдер высказался о поражении Джошуа Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Политика Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.

Авто Где в РФ чаще всего покупают новые пикапы За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.

Шоу-бизнес Алексей Ягудин: «Жена меня бережет» В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.

Шоу-бизнес Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.

Здоровье Пациентам с редкими заболеваниями не могут помочь ростовские врачи По подсчетам экспертов лечение одного пациента с редким заболеванием может обойтись в 50-60 млн. рублей, таких денег у региона нет.

Единоборства Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".

Спорт Сборная России на тай-брейке обыграла сербов в Лиге наций Четвертая партия осталась за сербами — 22:25. На тай-брейке сильнее оказались российские волейболисты, выигравшие сет со счетом 15:10.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Общество Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Общество На следующей неделе в Петербурге температура достигнет 30 градусов В начале этой недели столбик термометра резко подскочил вверх, а через пару дней в российской столице температура достигала 32 градусов тепла.

Общество Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.

Наука Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.

Происшествия У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Футбол Пять россиян стали победителями гандбольной Лиги чемпионов Македонский "Вардар" в финальном матче Лиги чемпионов обыграл венгерский "Веспрем" со счетом 27:24 и во второй раз за три года стал обладателем главного еврокубка.