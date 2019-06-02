Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на УкраинеBFM.ru 10:40

с чего всё началось

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила представитель регионального главка Нацполиции Ольга Кузнецова.

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

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