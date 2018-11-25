О закрытии крыши стадиона на Крестовском сообщает петербургский футбольный клуб в своем микроблоге в Twitter.

Крыша на Крестовском будет закрыта во время матча «Зенит» – «Ростов»

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