Футбол

Крыша на Крестовском будет закрыта во время матча «Зенит» – «Ростов»
Телеканал Санкт-Петербург
06:35

Зенит — Ростов
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
О закрытии крыши стадиона на Крестовском сообщает петербургский футбольный клуб в своем микроблоге в Twitter.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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