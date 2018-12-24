Аукцион по продаже телекоммуникационной компании АО "Крымтелеком" прошел в Симферополе, предприятие было продано за 998 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в минимущества республики.

«Крымтелеком» продали на аукционе почти за миллиард рублей

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