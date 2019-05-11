Политика

Крымский отдых входит в моду у украинцевВести.Ru 09:03

Украинцы хотят проводить свой отпуск в Крыму, стало модным выкладывать крымские фотографии в соцсетях, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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В Крыму наблюдают рост популярности отдыха на полуострове среди украинцев

RT на русском06:25

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Газета.Ru03:12

Депутат: украинцы возвращают моду на поездки в Крым

РЕН ТВ04:31

У украинцев появилась мода на поездки в Крым

Взгляд.ру03:52

В Крыму отметили рост популярности отдыха на полуострове среди украинцев

РИА Новости03:32

В Крыму назвали отдых на полустрове модным у украинцев

ФАН03:16

Крым стал популярнее среди украинских туристов: с 1 мая граждан незалежной приехало в три раза больше

КП - Крым05:15
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Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

Обновлено в 10:07
Культура

Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище

«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Общество

Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех

Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Футбол

Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ

Обновлено в 09:50
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Футбол

«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»

Обновлено в 10:06
Политика

План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник

План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Политика

Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в Виргинии

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 09:31
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Обновлено в 08:58
Кино

Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро

На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Пакистане боевики напали на популярный у иностранцев отель

Обновлено в 09:49
Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Пекин ответит на американские пошлины на китайские товары

Пекин сожалеет о повышении американских пошлин на китайские товары и вынужден принять ответные меры.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия

Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге

В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве

Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

Украина обвинила РФ в блокировке акваторий на Черном море

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил о том, что под видом учений российские корабли на постоянной основе блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях.
Обновлено в 09:05
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Происшествия

В районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе ирано-иракской границы, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:58
Общество

Эксперт объяснил появление звёзд на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
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