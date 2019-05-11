Крымский отдых входит в моду у украинцевВести.Ru 09:03

Украинцы хотят проводить свой отпуск в Крыму, стало модным выкладывать крымские фотографии в соцсетях, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Крымский отдых входит в моду у украинцев

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