Политика
Крымский отдых входит в моду у украинцевВести.Ru 09:03
Украинцы хотят проводить свой отпуск в Крыму, стало модным выкладывать крымские фотографии в соцсетях, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Общество
Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех
Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Футбол
Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ
Обновлено в 09:50
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»
Обновлено в 10:06
Политика
План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник
План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Политика
Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в Виргинии
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 09:31
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 08:58
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро
На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей
Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
Обновлено в 05:57
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Пекин ответит на американские пошлины на китайские товары
Пекин сожалеет о повышении американских пошлин на китайские товары и вынужден принять ответные меры.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге
В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве
Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Украина обвинила РФ в блокировке акваторий на Черном море
Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил о том, что под видом учений российские корабли на постоянной основе блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе ирано-иракской границы, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:58
Общество
Эксперт объяснил появление звёзд на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48