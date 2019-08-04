Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.

Общество Президент ОАЭ помиловал заключенных в честь праздника Курбан-байрам Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян помиловал более 650 заключенных.

Наука Умер академик РАН Николай Кардашев На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).

Армия и оружие Власти Бразилии прагматически отнеслись к получению статуса ключевого союзника США Обретение Бразилией статуса ключевого союзника США за пределам НАТО не имеет идеологической подоплеки и рассматривается властями южноамериканской республики с прагматической точки зрения.

Происшествия Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.

Общество Путин повысил размер детских пособий Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Футбол РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).

Политика Главы торговых палат России и США оценили российский сыр Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.

Шоу-бизнес Петросян удивился количеству украинских туристов в Ялте Известный российский юморист Евгений Петросян съездил на отдых в Крым и побывал в Ялте.

Армия и оружие Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири Авиация Минобороны потушила более 450 тыс. га лесных пожаров из 1,1 млн общей площади зоны неконтролируемого распространения огня в Красноярском крае и Иркутской области с 1 по 3 августа.

Общество Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.

Происшествия В Курской области автомобилист застрелил полицейского Полицейский попытался самостоятельно его задержать, но тот оказал сопротивление и выстрелил в инспектора ДПС из охотничьего ружья.

Шоу-бизнес Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Кино Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Космос На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Политика Супруга президента Сирии вылечилась от рака Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.