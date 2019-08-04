Политика
Крымский депутат Госдумы вступился за российский КрымLenta.ru 09:00
Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
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Напомним, отправка космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту к РС МКС предварительно запланирована на 22 августа.
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