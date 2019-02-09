Крымские власти посоветовали Украине умерить свой военный порывГазета.Ru 02:52

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал киевские власти, задумавшие ракетные учения у границ полуострова, умерить военный порыв.

с чего всё началось

Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовал украинским властям прекратить провокации в отношении России и "умерить свой военный порыв", передает РИА "Новости". По его мнению, каждая страна вправе проводить учения в рамках намеченных задач, но не с целью провокации.

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