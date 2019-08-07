Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения КрымаИнтерфакс вчера в 14:49
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал это на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Обновлено в 05:43
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Общество
В Монголии установили памятник маршалу Жукову
Обновлено в 06:23
Политика
Скотленд-Ярд не доказал причастность России к отравлению Скрипалей
Как сообщает The Guardian, в полиции Великобритании проанализировали, «какую роль в отравлении Скрипалей мог сыграть президент России Владимир Путин».
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
Apple подсчитала, сколько пользователей перешли на iOS 12
Как показали в Купертино, если учитывать девайсы, вышедшие за последние четыре года (2015–2019), то статистика немного другая: 90% работают на iOS 12, 7% — на iOS 11 и 5% — ранние версии (некоторым из них недоступна возможность обновления).
Обновлено в 06:12
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Киргизии выросло число пострадавших при штурме дома Атамбаева
До 48 человек увеличилось число пострадавших при штурме дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в посёлке Кой-Таш.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Здоровье
В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции
Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Ачинске разослали ложное сообщение о повторной эвакуации
Жителям Ачинска и Ачинского района случайно повторно отправили смс об эвакуации.
Обновлено в 06:34
Политика
Названы кандидаты на должность посла США в России
Новым послом США в России после отставки Джона Хантсмана может стать нынешний посол США в Германии Ричард Гренелл, еще одним кандидатом является спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:50
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Технологии
Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования
Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).
Обновлено в 06:50
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Названы продукты, которые помогут сохранить зрение
Елена Гришина отметила, что основными факторами, неблагоприятно влияющими на зрение, можно считать курение, неправильное питание и низкую физическую активность.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Первый полет ударного беспилотника «Охотник» показали на видео
Минобороны России опубликовало видео с новым тяжелым ударным беспилотником «Охотник», который впервые поднялся в небо 3 августа на одном из испытательных аэродромов.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:05
Кино
Уэсли Снайпс сыграет в сиквеле «Поездки в Америку»
Актерский состав продолжения известной комедии "Поездка в Америку" 1988 года выпуска пополнился еще одной звездой прошлых лет.
Обновлено вчера в 16:28
Недвижимость
В Крыму вводится налог на недвижимость
С 2020 года в Крыму вводится налог на недвижимость. Ожидается, что в этом году будет проведена оценка 2,2 миллиона зданий и помещений.
Обновлено вчера в 16:13
Кино
Драму «Дылда» Кантемира Балагова покажут в Нью-Йорке
27 сентября стартует 57-й международный кинофестиваль в Нью-Йорке, туда отправится историческая драма режиссера Кантемира Балагова «Дылда», которая снималась в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:35
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Швеции возле мэрии Ландскруны прогремел взрыв
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Ставрополе мужчина убил знакомого за домогательства
В Ставрополе 50-летний мужчина арестован за жестокое убийство своего знакомого на даче.
Обновлено в 02:40
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02