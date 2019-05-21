Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства УкраиныRT на русском 06:28

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
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Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

RT на русском06:28

Крымские татары потребовали извинений от Украины за фото «депортации»

URA.Ru04:39

Посольство Украины в США выдало фотографию из гетто в Польше за депортацию крымских татар

ТАССвчера в 23:03

Посольство Украины в США выдало евреев на фото за крымских татар

Газета.Ru03:41

Крымские татары потребовали извинений от посольства Украины за фотоподлог

РИА Новости03:41

Посольство Украины выдало фото из архива холокоста за депортацию крымских татар

РЕН ТВвчера в 23:04

Крымские татары потребовали от Украины извинений за фото с польскими евреями

Московский Комсомолец04:08
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Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Музыка

Бельгийский телеканал показал «Евровидение» без музыки

Телеканал Een опубликовал в своем YouTube канале трансляцию конкурса "Евровидение-2019" без музыки.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика

РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»

"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Телеведущего Шепелева заподозрили в растрате имущества Фриске

На прошлой неделе организацией "Русфонд" было сообщено, что ими получено на счёт около трети долга семьи Фриске.
Обновлено в 06:35
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика

Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Футбол

«МЮ» согласовал трансфер 21-летнего хавбека Джеймса из «Суонси»

«МЮ» подпишет 21-летнего игрока за 15 миллионов фунтов. Джеймс присоединится к команде уже этим летом.
Обновлено в 05:56
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".
Обновлено в 05:33
Общество

Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки

Творческое объединение Gazgolder, совладельцем которого является Баста, совместно с группой компаний Inventive Retail Group объявило о запуске бренда аудиотехники Z. Под брендом будут выпускать наушники и колонки.
Обновлено в 06:04
Наука

Премия Шао присуждена за «Вояджеры», спиновые стекла и ремонт ДНК

Премию за 2019 год получили Эдвард Стоун (Edward Stone), руководитель миссии «Вояджер», исследователь ДНК Мария Ясин (Maria Jasin), а также математик Мишель Талагран (Michel Talagrand), изучавший спиновые стекла, говорится в сообщении на сайте премии.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Подросток задушил своего дедушку в Курганской области и сбежал в Пермь

Подросток подозревается в убийстве своего 64-летнего дедушки в Курганской области, с места преступления юноша скрылся, но был задержан в Перми, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 06:35
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Игры

Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4

Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Известного телеведущего избили в Москве

Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Политика

Порошенко переехал из администрации президента в «прозрачный офис»

Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — написал Порошенко.
Обновлено вчера в 15:17
Кино

Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам

На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 19:43
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Хоккей

Россия готовится к матчу со Швецией без изменений в составе

Сборная России проводит тренировку перед заключительным матчем группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции.
Обновлено в 05:12
Наука

Открыта новая причина выброса метана в атмосферу на арктическом шельфе

Обновлено в 04:12
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Обновлено в 01:06
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Москве задержали соратника Алексея Навального, Леонида Волкова

Обновлено в 01:15
Культура

В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»

Как сообщает в своем блоге музыкант Пётр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне «Тёмная ночь».
Обновлено 19 мая в 03:49
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