Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории КрымаКоммерсантъ 10:09

Совет крымских татар обратился к главе региона Сергею Аксенову с просьбой убрать из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов.

с чего всё началось

Совет крымских татар обратился к главе региона Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для 10 классов.

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

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