Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории КрымаКоммерсантъ 10:09

Совет крымских татар обратился к главе региона Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для 10 классов.
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Руслан Бальбек
Подобные случаи, способствующие расколу единства российской нации, должны пресекаться на корню. Это вопросы национальной безопасности. Безусловно, будет проведён ряд экспертиз, в том числе культурологическая и лингвистическая. Данному факту будет дана правовая и политическая оценка.
— Руслан Бальбек, российский политикNews.ru 16:20

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Крымские татары потребовали изъятия из школ учебника по истории Крыма

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Учебник по истории Крыма, который возмутил крымских татар, отправят на экспертизу

Эхо Москвы19:04

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

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Общество

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Общество

На территорию России пришел ныряющий циклон

Синоптики предупредили россиян о приближении так называемого ныряющего циклона, который будет оказывать влияние на погоду в начале недели.
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Политика

Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
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Сенатор США пригрозил «правосудием» венесуэльским военным

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио (штат Флорида) заявил, что венесуэльским военным придется скрываться от правосудия, если не позволят доставить в страну гуманитарную помощь из США.
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Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы

Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
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Скончался народный артист России Загир Валитов

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