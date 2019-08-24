Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономииГазета.Ru 09:07
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров. До этого стало известно, что Зеленский заявил, что парламент Украины готов рассмотреть вопрос создания "крымско-татарской автономии" в Крыму.
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с чего всё началось
Крымские татары не нуждаются в создании каких-либо призрачных национально-территориальных автономий, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.РИА Новости08:33
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