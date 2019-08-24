Политика
Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономииРИА Новости 08:33
Ранее Зеленский заявил, что парламент Украины готов рассмотреть вопрос создания "крымско-татарской автономии" в Крыму. По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.
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Крымские татары не нуждаются в создании каких-либо призрачных национально-территориальных автономий, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.РИА Новости08:33
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Обновлено вчера в 07:17
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Обновлено в 17:49
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Обновлено вчера в 06:58
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Жители района поблагодарили главу города за исполнение их мечты - фонтан в Любашинском саду давно нуждался в ремонте и теперь радует петербуржцев.
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Обновлено вчера в 14:47
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Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
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