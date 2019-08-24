Крымские татары не нуждаются в создании каких-либо призрачных национально-территориальных автономий, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

с чего всё началось

Ранее Зеленский заявил, что парламент Украины готов рассмотреть вопрос создания "крымско-татарской автономии" в Крыму. По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.

Армия и оружие Пьяные украинские военные сожгли американскую аппаратуру Пьяные украинские военные устроили пожар на складе средств связи в Донбассе, в результате которого была уничтожена дорогая американская аппаратура.

Культура Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.

Политика Трамп заявил о прогрессе в переговорах на саммите G7 Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах по итогам первого дня саммита G7.

Экономика ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».

Общество Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Единоборства Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.

Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Футбол Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“» Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.

Наука Метаболический профиль предсказал смерть в течение 10 лет с точностью в 83 процента Среди показателей, предсказывающих смерть, ученые выделили уровень содержания глюкозы, жиров, молочной кислоты, альбуминов и другие, а точность предсказания на отдельной выборке людей в пятилетней перспективе составила 83,7 процента.

Авто Названа стоимость президентского седана Aurus Senat в Москве Седан премиум-класса Aurus Senat, имеющий полный привод, четырехсезонный климат-контроль и двухтурбинный цилиндровый двигатель, представлен в выставочном зале первого московского шоурума.

Футбол «Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину» «Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.

Политика Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Экономика Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.

Гаджеты Xiaomi Mi 9 получил апдейт прошивки MIUI на базе Android 10 Китайский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе операционной системы Android 10.

Авто Лимузин Mercedes-Benz 1966 года со стеклянной крышей пустят с молотка На аукционе RM Sotheby’s «с молотка» уйдет уникальный лимузин Mercedes-Benz 600 со стеклянной крышей, сделанной по спецзаказу нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна.

Общество В Любашинском саду открыли первый в городе пешеходный фонтан Жители района поблагодарили главу города за исполнение их мечты - фонтан в Любашинском саду давно нуждался в ремонте и теперь радует петербуржцев.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Экономика Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.