Политика

Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономииРИА Новости 08:33

Ранее Зеленский заявил, что парламент Украины готов рассмотреть вопрос создания "крымско-татарской автономии" в Крыму. По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.
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Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии

Крымские татары не нуждаются в создании каких-либо призрачных национально-территориальных автономий, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
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