Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с УкраиныГоворит Москва 02:44
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Женеве
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк». В акции приняли участие более 100 человек.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Политика
Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая
По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Политика
Делегаты из США признались в любви к Крыму
Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Бывший супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Напомним, что брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу продлился 9 лет. Причиной разрыва стали слухи об изменах предпринимателя.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Общество
Все на пляж! 27-градусная жара придет в Нижний Тагил
Пик жары придётся на вторник, 7 мая. В этот день, по прогнозам метеорологов, температура воздуха составит до +27 градусов.
Обновлено в 12:28
Наука
Мы теряем мозг: выживает глупейший
Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено в 07:00
Игры
В War Thunder идёт японский флот вместе с новым классом кораблей
Компания Gaijin Entertainment объявила о том, что в онлайн-экшене War Thunder появятся корабли японского флота.
Обновлено в 11:20
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 1:0 (Перерыв)
Уже 4 мая питерский "Зенит" может стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Транспорт
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта
Обновлено в 11:38
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Хоккей
Чехия — Швеция 1:0 (1-й период)
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала русских эскортниц, которые работают в Дубае
Ведущая проекта «ДОМ-2» возмущена русскими девушками, которые зарабатывают телом в Дубае.
Обновлено в 08:00
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Религия
В РПЦ прокомментировали информацию о болезни патриарха
Патриарх Кирилл должен был приехать в Северную столицу на этих выходных, однако его пресс-секретарь Александр Волков сообщил, что визит переносится на конец мая из-за напряженного графика.
Обновлено в 12:13